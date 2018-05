VIDEO Müstiline kadumisjuhtum: 2014. aastal Bulgaaria lennujaamast ära jooksnud meest ei ole seni leitud

Mitmed vandenõuteoreetikud on pakkunud oma teooria, kuhu mees kaduda võis, kuid need ei ole juhtumit aidanud lahendada.

Mittanki on näha Varna lennujaama turvakaamersalvestisel liikumas lennujaamas ja siis ootamatult jooksmas lennujaama lähedal asuvasse metsatukka. Videot näinute arvates jooksis mees kellegi eest ära, läbides lennujaamahoone ja parkla, enne kui metsa jõudis.

Varna lennujaama turvakaamera salvestis, millel on Lars Mittank

Bulgaaria politsei uuris sakslase kadumisjuhtumit, kuid ei suutnud seda lahendada. Uurimine näitas, et ta lendas koos sõpradega Bulgaaria Kuldsetele Liivadele, kuid mõned päevad enne kojulendamist sattus McDonaldsis kaklusse, saades peapõrutuse ja kõrvatrummi vigastuse.

Ta läks kohaliku arsti juurde ja sai ravi, mille tõttu ta pidi sõpradest maha jääma ja ta kojulend lükkus edasi. Ta saatis sõbrad Varnas lennukile ja läks ise hotelli, kust ta tegi kõne oma emale Saksamaale. Ta ütles emale, et ema ta pangakaardid sulgeks, sest teda jälitavad isikud, kes tahavalt temalt raha röövida ja ta tappa. Lisaks palus ta emal Varna lennujaama hotelli saata ravimeid. Sandra Mittanki sõnul oli poja kõne ehmatav.

«Lennujaama ühes osas olid käimas remonttööd ja seal oli ehitusmehi. Kui sakslane neid nägi, sattus ta paanikasse ja tahtis nende eest ära joosta. Mulle jäi mulje, et tal on jälitusluul,» sõnas arst.

2016. aastal sai Lars Mittanki pere Brasiilia politseilt foto, millel on näha habemesse kasvanud ja viletsalt riides meest, kes jalutas kiirtee ääres. See ei osutunud siiski sakslaseks, vaid üheks kadunud kanadalaseks.

Kuna Mittanki ei ole seni leitud, levivad mitmed vandenõuteooriad. Bulgaaria on riik, kus on palju kuritegevust ja inimkaubandusega tegelevaid jõuke ning selle tõttu arvatakse, et ta võis sattuda mõne sellise gängi kätte.