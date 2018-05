ELU24 EKSKLUSIIV: Elina kihlatu David Pärnamets eitab 20 000 euroseid kleite: me ei ole midagi ostnud!

Värskes loos toob Kroonika välja, kuidas Eesti parima moekunstniku Kristina Viirpalu moemajas valminud kleidid maksavad kokku umbes 20 000 eurot, mis on Eesti mõistes üpriski kallis hinnaklass.

David Pärnamets kinnitas Elu24le, et Elina hinnaliste kleitide taga on vaid hea koostöö. Samuti on mehe sõnul oluline austada Elinat ja tema tiimi ning mitte avaldada väärinfot, mis tekitab vale kuvandi. «Hetkel on põhiline prioriteet valmistuda 12. mail, laupäeval toimuvale finaalile,» sõnas David.

«Meil oli Kristina Viirpaluga algusest peale kokkulepe, et teeme tema moemajale reklaami läbi selle, et Elina kannab Eurovisiooni raames tema loomingut. Elinale tõepoolest meeldib Kristina looming ja juba eelnevalt oli neil omavahel väga hea koostöö olnud. Iga moemaja unistaks sellisest koostööst nagu meil täna, sest kleidid saavad läbi kandmise suurt tähelepanu, mille tulemusel saab moemaja endale uusi kliente.»

«Ühtlasi oli meil kokkulepe, et punase vaiba kleidi Kristina kingib ja teiste osas me räägime siis, kui projekt on läbi. Ilmselt mõne komplekti me tõesti ostame, aga seda me otsustame siis, kui me Portugalist tagasi oleme. Hetkel saame kinnitada seda, et me ei ole midagi ostnud!» sõnas David Elu24le.

Moekunstnik Kristiina Viirpalu sõnul oli ettepanek Davidi ja Elina poolt teha koostööd talle suur kompliment. «Elina esindab ideaalset persooni. Üliandekas, imeilus ja väga armas inimene ning klassikaline muusika on alati olnud minu jaoks midagi kôrgemat.»

«Seega ei kahelnud ma hetkekski, kui nad minu poole pöördusid ettepanekuga Elinale kostüümid teha ja seda projekti toetada. See kuidas Elina KV Couture kaubamärgi välja kannab ja esindab on võrratu,» sõnas Viirpalu Elu24le.

Ka kinnitas David Pärnamets Elu24le, et Kroonikas ilmunud info on moonutatud ning ei vasta päris tõele. «Ka Tallinn Dolls rohelist kleiti, mida Elina kandis Eesti Laulu ajal, pole me ostnud. See oli moemaja kingitus selle eest, et Elina oli valmis nende loomingut kandma. Meil on siiralt hea meel koostöö eest mida Mari Martin meile võimaldas ning sarnane koostöö on maailmas väga levinud,» sõnas David Elu24le.