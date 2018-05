Juhan Paadam muutis Eurovisioni poolfinaalide järel favoriidi osas meelt

Paadami sõnul tõid poolfinaalid kaasa teatud üllatusi, nagu ka televaatajate ja asjatundjate südamesse laulnud ja seeläbi finaali jõudnud võluva leedulanna Ieva Zasimauskaitė pala. «Kui lavastuse läägevõitu lõpp maha arvata, siis on tegemist õpikunäitega sellest, mida alati rõhutan – elava esituse otsustavast rollist tulemuse saavutamisel,» selgitas Paadam ja lisas, et ka eilses, teises poolfinaalis jagus pinget ja üllatusi ning Skandinaavia ja Balkan tõestasid taas oma geograafilist ühtekuuluvust.

«Toonitan alati, et televisioon ja muusika pole päris sport, seega kõrvalekalded on oodatust lihtsamalt võimalikud,» kinnitas 2002. aasta Eurovisioni lauluvõistluse peaprodutsent.

«Meie eriline tähelepanu on nüüd pööratud muidugi Elina Nechayeva etteastele finaalis. Hoiame pöialt ja ootame võitu, aga et aga mitte liigset koormat noore artisti õlule panna, ütlen, et koht esikümnes on minu jaoks supertulemus, kui spordi keeles rääkida,» märkis Paadam ja lisas, et tegelikult on suurepärane tulemus juba koht finaalis.