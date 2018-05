Video: ahistajast produtsendi Harvey Weinsteini eksnaine Georgina Chapman avas suu

«Ma ei ole selles juhtumis ohver. Olen lihtsalt naine vastikus olukorras, minusuguseid, kelle mees on mingi jama korda saatnud, on tuhandeid,» teatas tuntud moelooja Chapman.

«Tundsin, et mind on alandatud ja solvatud ning ma ei pidanud vajalikuks end avalikkuses näidata. Tundsin, et mul oleks nagu lahtine haav, mis vajab paranemist. Ühel hommikul, kui olin vanematekodus trepist üles minemas, tekkis mul paanikahoog ja mu kopsudest lõppes õhk, see oli hirmutav,» meenutas naine.