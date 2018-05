Prantsuse presidendi pulmakink prints Harryle on James Bondi stiilis komplekt

Prantsuse firma ST Dupont esindaja kinnitas, et president Macron valis nende firma 007 kollektsioonist pärit kingituse, kuna prints Harry olevat James Bondi fänn, teatab The Telegraph.

Daniel Craig James Bondina 2015. aasta filmis «Spectre FOTO: Jonathan Olley / AP/Scanpix

ST Duponti avalikustatud fotodelt on näha, et musta värvi elegantses kingikarbis, mille Macron tõenäoliselt printsile saadab, on kuldne tulemasin, sigarilõikaja, sulepead ja mansetinööbid, mis on paigutatud selliselt, et tekib 007 logo.

Prantsuse sotsiaalmeedias kommenteeritakse, et kas James Bondi komplekt on ikka õige kingitus mehele, kes on suitsetamisest loobunud.

Ei ole teada, kas Briti kuningakoda on Macroni või tema nõunikke informeerinud, et prints Harry ei suitseta enam.

ST Dupont täpsustas, et president Macron ei ole 007 komplekti suhtes lõplikku otsust langetanud, kuid see on kindel, et Macroni kingitus prints Harryle tuleb nende firmalt. Lisaks soovib Macron Harry kingitusele temapoolset heade soovidega teksti.

Emmanuel Macron FOTO: Jörg Schüler / imago/Jörg Schüler/Scanpix

Briti meedia teatel keelas Meghan Markle prints Harryl suitsetamise juba enne nende kihlumist möödunud aasta sügisel. Teada on, et printsile meeldivad Marlboro Lights sigaretid.

Markle oli mehele öelnud, et ta peab halbadest harjumustest nagu suitsetamine ja rämpstoidu söömine loobuma, et saada tagasi oma «sõdurikeha».

Prints Harry ja Meghan Markle’i laulatus leiab aset laupäeval, 19. mail Windsori lossi St. George’i kabelis.

Prints Harry ja Meghan Markle FOTO: Anwar Hussein/SIPA / Anwar Hussein/SIPA/Scanpix

ST Duponti luksusasjad on populaarsed nii sinivereliste kui Hollywoodi staaride seas.

1947. aastal tellisid Prantsuse võimud Briti printsessile Elizabethile, tulevasele kuningannale Elizabeth II ja ta mehele, prints Philipile pulmakingiks Maroko sinise eksklusiivse reisikarbi.

2011. aastal kinkis Prantsuse president Nicolas Sarkozy prints Williamile ja ta naisele, Cambridge’i hertsoginna Catherine’ile abiellumise puhul samuti ST Duponti luksusesemeid.