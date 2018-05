700-aastase budakuju seest leiti röntgenuuringu abil 180 eset

Jaapani kunagises pealinnas Naras Hokkeji templis asuv kuju on üsna väike, selle kõrgus on vaid 73 sentimeetrit, kuid sellegipoolest suudeti sinna palju asju mahutada, teatab iflscience.com.

Jaapani Nara Hokkeji templi värav FOTO: wikipedia.org

Nara muuseumi töötajad kahtlustasid, et kujus võib olla midagi ja selle tõttu asusid uurima, kuid nad ei oodanud pilti, mis neile avanes.

Kompuutertomograafiga skaneerimine näitas, et kuju on õõnes, kuid röntgen tõi esile, mis kuju sees on. Budakuju peas on 30 eset, peamiselt kirjarullid ja religiooniga seotud esemed, kuju ülejäänud osas veel 150 eset.

Jaapani buda kuju ja selle sees olevad esemed FOTO: Twitter.com

Jaapani meedia teatas viitega uurijatele, et need esemed pandi kuju sisse 700 aastat tagasi ja need on olnud seal seni, sest ei leitud märke, et seda kuju oleks kunagi avatud.

Feodaalaja Jaapanis ei olnud kombeks panna esemeid budakujude sisse, kuid eksperdid oletavad, et keegi andis oma vara buda kaitse alla.

«Tegemist on ajalooliselt ja kultuuriliselt tähtsa leiuga,» teatas Nara muusuemi esindaja Shigeki Iwata.

Veel ei ole teada, kas muusum kavatseb kuju avada, et saada selle sees olevatest asjadest selgem ülevaade.

Asjatundjate sõnul on see kuju Monju Bosatsu, budismis üks neljast bodhisattvast ehk olend, kes on otsustanud saada budaks, et aidata kõikidel olenditel kannatusest vabaneda.

Monju Bosatsut peetakse bodhisattvatest kõige targemaks, teda kujutatakse Aasias sageli suutra ehk religioosne õpetus ühes käes ja mõõk, mis sümboliseerib pettekujutlemade ja teadmatuse läbilõikamist, teises käes.

Nara on linn Jaapani keskosas, Nara prefektuuri pealinn.

Fotod Jaapani linnast Narast FOTO: wikipedia.org

See linn oli 710 – 784 Jaapani keisririigi pealinn, kuid 1180 ründasid keiserlikku linna Taira klanni väed ja osaliselt hävitasid selle.

Linnas asub palju feodaalajastu templeid ja keisripalee, Heijō palee varemed. Suur osa templitest on UNESCO maailmapärandi nimistus.

Üks Nara kuulsatest templitest FOTO: akg-images / Werner Forman / akg-images / Werner Forman/Scanpix