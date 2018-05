Jälle?! Supermodell Kendall Jenner unustas rinnahoidja koju

Supermodell jäi kaamera ette lahkudes restoranist. Kendall kandis üleni valget pükskostüümi, mille ülaosa oli vägagi paljastav... Ent sellegi poolest ei kandnud ta kostüümi all rohkem mitte midagi.

Kendall Jenner on olümpiavõitja Caitlyn Jenneri (varasemalt Bruce Jenner) ja Kris Jenneri tütar, tema õde on Kylie Jenner ning poolõed on Khloe, Kim ja Kourtney Kardashian.