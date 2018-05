Video: tõde pardijahile läinud mehe kohta selgus 17 aastat hiljem

2017. aasta detsembris sai Florida politsei vihje Leoni maakonnas olevate inimjäänuste kohta, millele tehtud DNA-test näitas, et need kuuluvad kadunuks jäänud Williamsile.

Denise Williamsi advokaat Ethan Way sõnas, et Winchester üritab süüd veeretada naise kaela.

«Minu kliendil ei ole mingit seost Mike Williamsi kadumise ega ka mingite teiste Brian Winchesteri poolt toime pandud kuritegudega. Olen kindel, et kui vandekohtunikud kuulevad, mida Denise Williamsil öelda on, siis ilmneb tõde ehk Brian Winchester tappis oma sõbra Mike Williamsi,» teatas advokaat.

«Denise Williams on külm nagu kala. Loodan, et see naine mõistetakse kohtus süüdi, kuna tema on oma mehe tapmise taga,» teatas endine politseinik Derrick Wester, kes kuulas 2000. aastal esimesena Denise Williamsi üle.