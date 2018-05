«Pealtnägija» toob esile järgmised Igor Mangi ohvrid: ta nühkis end minu vastu ja ma tundsin, et tal on erektsioon

«Kuulasin ka tänast saadet, mis oli väga sarnane minu juhtumiga, kuid minuga ta läks veel kaugemale. Ta nühkis end minu vastu ja ma tundsin, et tal on erektsioon. Mäletan, et seisin nagu soolasammas, sest ma ei osanud korraga midagi teha, ma nii kartsin, samas ei tahtnud kartust välja näidata, sest kogu see võõras jube ümbrus ja tema maniakaalne ohkimine ja olek olid rohkem kui hirmutavad. Ma ei oleks saanud ju plehku panna, sest uks oli lukus. Ma ei julgenud isegi silmi lahti teha, sest kartsin et tal on püksid maas vms. Praegu seda kirja lugedes tundun endale nii rumal ja kaitsetu,» kirjeldab üks naisohver «Pealtnägija» poolt avaldatud kirjas.