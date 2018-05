Igor Mang ütles oma naistuttavale, keda kohtas päikselisel päeval pargis, et siin lähedal Kadriorus on üks hästi ilus ja suur puu, mis on hea auraga ja tervendav. Astroloog palus naisel puuõõnsusse ronida. «Mina ei olnud veel sinna puu sisse jõudnud, kui ma juba Mangi nägin ja Mang oli ka – hopsti – seal puuõõne sees. Ja ütles, et see on kõige parem paik tšakrate avamiseks, puhastamiseks,» kirjeldas ohver.