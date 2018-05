Harva kodumaal esinev muusik naaseb Eestisse pidu panema

Madison Marsi saab täna nimetada üheks Eesti olulisemaks visiitkaardiks elekroonilise tantsumuusika maailmas. Sel suvel ootavad teda ees esinemised peomekas Ibizal ning mitmel olulisel festivalil Euroopas. Madison Mars on publiku kuumaks kütnud juba kahel senitoimunud Made In Estonia’l ning mehel jätkub ettevõtmise kohta ainult kiidusõnu. «See on suurepärane, et tuuakse kokku hulk häid Eesti DJ-sid ja produtsente ning väärtustatakse nende tegemisi. Ma ei esine Eestis väga tihti, kuid võin kinnitada, et siinne publik on kindlasti üks parimaid maailmas. Eriti teeb mulle rõõmu, et saan üle pika aja taas esineda kodulinnas,» ütles Pärnust pärit muusik, kes astub lavale reedel.