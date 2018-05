Juubeligalerii: Arnold Rüütel sai 90

2001-2006. aastal Eesti vabariigi presidendi ametit pidanud Rüütel on oma elulooraamatut esitledes Postimehele öelnud: «See kõik, mis ma elujooksul olen teinud, poleks siia kuidagi mahtunud.»

Töö kõrvalt on Arnold Rüütel tuntud ka avaliku elu tegelasena, olles aastaid olnud loodushoidu ja -kasvatust propageeriva Eesti Looduskaitse Seltsi esimees ning hariduselu edendava Forseliuse Seltsi esimees.

Arnold Rüütel on abielus Ingrid Rüütliga, kes on humanitaarteaduste doktor ning rahvusvaheliselt tuntud folklorist. Neil on kaks tütart Maris (59a) ja Anneli (52a) ning kuus lapselast.