Kummalised kohanimed Eestis ja mujal maailmas

Siin on terve nimekiri erinevates linnadest ja asulatest maailmas, mis kannavad naljakat või väga omapärast nime.

Arizona osariigis on selline linnake nagu Nothing ehk Mitte midagi.

Kui on üks linna Inglismaal, kus ei tohiks WC leidmisega probleeme olla, siis on see Crapstone ehk Pasakivi.

Uus Mehhiko osariigis tuleb võtta vastutus linnas nimega Truth or Consequences ehk Tõde või Tagajärjed.

Kui tunned, et su elu on liiga kiiretempoline või keeruline, siis planeeri enda puhkus Oregonis, sest seal on linn nimega Boring ehk Igav.

Inglismaal saad suure kaastunde osaliseks, kui külastada linna nimega Pity Me ehk Haletse mind.

Ära ei maksa unustada ka Walesi küla Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.

Kentucky osariigis on nalja nabani sellises linnas nagu Monkeys Eyebrow ehk Ahvi Kulm.

USA on suur koht ja riik areneb nii kiiresti, et alati ei jõuagi nime välja mõelda. Äkki sellepärast on Colorados selline koht nagu No Name ehk Pole Nime.

Me elame Interneti ajastul, kus kõik, mida me tahame saada on vaid hiireklõpsu kaugusel. Selles inspireerituna on Oregonis ka linn, mis kannab nime half.com ehk Eesti kontekstis võiks see kõlada pool.ee

Moto «Linn, mis armastab lapsi» on Georgia osariigis asuval jõuluteemalisel linnal Santa Claus ehk Jõuluvana.

Türgis asub linn nimega Batman.

Batman filmis «The Dark Knight» FOTO: Scanpix

Marylandis saab kõigis enda õnnetustes süüdistada linna, sest seal asub linn nimega Accident ehk Õnnetus.

Austraalias on niivõrd unustamatu linn, et sellele on ka vastav nimi pandud. Mitte küll unustamatu, kuid Nowhere Else ehk Mittekuskil Mujal.

Albaaniat külastades tuleb olla ettevaatlik, et okse sisse ei astu. Seda vähemalt ühes Albaania linnas, mille nimi on Puke ehk Okse.

Portugalis, kus toimub ka tänavune Eurovisioon, asub linn Fail ehk Läbikukkumine. Loodame, et Elina Nechayeva sinna kanti ei lähe.

Arizona ja Mississippi linnades on kas kokku sobivat linna. Seal asuvad vastavalt Why ja Whynot ehk Miks ja Miks mitte.

Šotimaalt leiab koha Rest and Be Thankful ehk Puhka ja Ole Tänulik.

Vermontis asub ootamatu nimega «kuningriik»: Satan's Kingdom ehk Saatana Kuningriik.

Eesti puhul on klassikaks ikka Tapa ja Loobu.

Tapa ja Loobu maantee. FOTO: Wikimedia Commons

Valgamaa on kummaliste kohanimede poolest vist esirinnas. Ajakirjanik Tiit Loim kirjutas eelmisel aastal Lõuna-Eesti Postimehesse, kus ta kommaliste nimedega kohad välja tõi.

Otepää lähedal asub Munnimägi.

Taheva vallas asub Türäjärv.

Hummuli vallas mitte kaugel kuulsast Koorküla Valgjärvest asub Kiimamägi.

Tussi mets, mida teatakse ka Keisripalu ja Tohtri nime all, asub Tõrva linna ääres.

Mustaputsi soo on võrdlemisi väike soo Karula rahvuspargis Võrumaa piiri lähedal.

Välja tasuks veel tuua ka Litsmetsa, Joodiku, Mõnuvere, Mädapea.

Postimehe ajakirjanik Marian Männi pani aastal 2015 kokku siivutute kohanimedega Eesti kaardi.