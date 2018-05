Kanada rannalt leiti 14. inimjalg, kuid jalagade mõistatus on seni lahendamata

Nüüdne inimjalaleid tehti möödunud pühapäeval, 6. mail Gabriola saare rannal mehe poolt, kes seal jalutas, teatab The Guardian.

Kui varasematel aegadel on leitud inimjalgadel jooksujalats, siis nüüd oli matkajalats. Mees leidis jala, kuna see oli merest välja uhutud puidujäänustes kinni.

Kanada politsei on üritanud aastate jooksul rannale jõudnud jalgade mõistatust lahendada, kuid seni ei ole tõeni jõutud. Sotsiaalmeedias spekuleeritakse, et tegemist võib näiteks olla 2004. aasta India ookeani tsunamis hukkunute või lennu-ja laevaõnnetuses elu kaotanute jalagadega.

On ka neid, kelle arvates kuuluvad jalad kas sarimõrvari või organiseeritud kuritegevuse liikmete poolt tapetutele. Samas ei oska keegi selgitada, miks jalad jõuavad just Kanada, aga mitte USA rannikule.

Briti Columbia vägivaldsete surmajuhtumite uurimise ameti esindaja Barb McLintocki sõnul on politseil ette tulnud juhtumeid, milles jalgade kaldalt leidmist on jäljendatud, kasutades võltsjala loomiseks loomaluid.

McLintocki sõnul on kergest ja vastupidavast materjalist jooksujalats jala jaoks nagu päästevest, mis on ta veepinnal hoidnud ja lõpuks kaldale toonud.

Jooksujalatsid. Pilt on illustreeriv

Eelmine, 13. jalg leiti 2017. aasta detsembris Kanada Vancoveri saare rannalt seal oma koeraga jalutanu poolt. Koer nuusutas objekti, mis ta peremehele kahtlane tundus ja mees nägi, et tegemist on inimjalaga, millel on valge sokk ja jooksujalats.