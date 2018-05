Igor Mangi aastahoroskoop! Vaata, mida ennustas kuulus tähetark iseendale

68-aastane astroloog Mang on sündinud 15. juunil 1949. aastal ning on kaksikute tähtkujus. Mangi aastahoroskoop ennustas kaksikute tähtkujus olevatele inimestele, et rohkem tuleb loota iseendale ning võimatu pole ka vähenev sissetulek.

ERR kinnitas, et loo peategelane on maag, tähetark ja «Maalehe» astroloog Igor Mang. Mang aga eitab ahistamisi. Maksimum, mis klientidega toimus, on Mangi sõnul kallistamine ja kõik süüdistused tema aadressil on osa viimase aja meestevastasest kampaaniast. «Sellega on nüüd mingi hullus,» viitas Mang #MeToo-kampaaniale. Loe rohkem SIIT!