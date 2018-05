«Pealtnägija» korraldas Igor Mangi ahistamisskandaali paljastamiseks eksperimendi: «ta krabas mind sõna otseses mõttes jalge vahelt»

Kaja (nimi muudetud - toim.) tutvus Mangiga aastaid tagasi töö kaudu ja astroloog koostas talle tähekaardi, kuid imelikuks läks asi kahe aasta eest ühel sügispäeval Kadrioru pargis. «Härra Mang sõitis oma rattaga vastu, koerake oli ka kaasas ja ta tundis mu ära. Ma ei tea, kas ma nägin siis natuke depressiivne välja või et mul oleks abi vaja ja ta ütles, et siin lähedal Kadriorus on üks hästi ilus ja suur puu, et mis on hea auraga ja tervendav,» rääkis Kaja.

Kaja ei tundnud ohtu, kui Mang juhatas ta suure tamme juurde, millel on maast pooleteise meetri kõrgusel õõnsus ja palus naisel sinna sisse ronida. «Mina ei olnud veel sinna puu sisse jõudnud, kui ma juba Mangi nägin ja Mang oli ka – hopsti – seal puuõõne sees. Ütles, et see on kõige parem paik tšakrate avamiseks, puhastamiseks,» rääkis Kaja.

«Ta hakkas imelikult katsuma mind. Tema hingamine läks pehmelt öeldes perversseks, ta hakkas hingeldama ja siis mul peas kerisidki ainult need mõtted, et mis nüüd järgmiseks ja kuidas ma nüüd siit kiiresti n-ö eluga pääseksin,» kirjeldas Kaja. «Ja lugu lõppes nii, et ta ütles, et – ei, ei, nüüd on vaja veel üks asi teha. Ja siis läksid need käed pükste sisse,» jätkas ta. «Ma ei mäleta, kuidas ma sealt välja jooksin, aga tuhatnelja ma sealt seest väljas olin ja kodu poole plehku panin.»

Intsidendi järel mattis Kaja teema maha, kuni eelmise aasta lõpus kuulis tuttavalt, et too sai teadmamehega veel räigema kogemuse. «Pealtnägija» vestleb ka teise ohvriga, kuid kuna läbielamine on tema jaoks värske ja valus, ei nõustu ta seda avalikkusega jagama.

Et kahtlusi kontrollida, korraldab «Pealtnägija» eksperimendi. Katsejänes, kes nimetab end Marjuks, lepib Mangiga kokku kohtumise ja esineb Jäära tähtkujust kliendina. Kohtumiseni jõutakse 9. märtsil, kui Mang määrab randevuuks Lasnamäe õigeusu kiriku esise. Sealt lühikese jalutuskäigu kaugusel, paneelmaja esimesel korrusel asub stuudio, mida Mang üürib. Tegu on tegelikult linna sotsiaalkorteriga, kus tähetark Marju elu kohta pärima hakkas.

«Need olid pigem sellised poolretoorilised küsimused, et oodates nagu, mida mina vastan, et rääkis mu pereelust, rääkis minu nii-öelda professionaalsest elust ja siis üritas justkui aru saada, et kas see, mis ta räägib, vastab tõele või mitte,» selgitas Marju.