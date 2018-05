Soome eurolaulja Saara Aalto: kui võidan, abiellun sealsamas!

Mõni aastat pärast 2013. aastal purunenud suhet laulja Teemu Roivaineniga, teatas Saara, et on lesbi. Selle kinnituseks avaldas ta pildi koos tüdruksõber Meri Sopaneniga. Hiljem paar ka kihlus ning nüüd on Meri Saara mänedžer ja kogu eurovisioonimöllus asendamatu tugi.

Tüdruksõbra toetust nii professionaali kui lähedasena peab ta väga oluliseks: «Ta on minu jaoks olemas, kui mul peaksid tekkima ebakindlus. See karjäär, muusikaäri on väga raske. Vahel ärkan üles ja mul on kahtlused, et issake, on mu laul ikka hea või peaksin midagi muutma!? Ja ta lihtsalt ütleb mulle, et Saara kõik läheb nii, nagu on ette nähtud, rahune.» Helgel toonil lisab naine: «Ta on tõeline ingel.»