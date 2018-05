Pildid: pankur David Rockefelleri kunstikogu müüdi kosmilise hinnaga

Rockefellerite New Yorgi luksuskodu seintel oli mitmeid Pablo Picasso, Henri Matisse’i ja Claude Monet’ teoseid, mis nende laste poolt nüüd oksjonile pandi, teatab swns.com.

Henri Matisse'i maal «Odalisque couche aux magnolias» Rockefellerite New Yorgi osariigi kodu seinal

Teine oli prantsuse kunstniku Claude Monet (1840 – 1926) teos «Nymphéas en fleur» (Õitsvad vesiroosid), mis müüdi 83 miljoni dollariga (69 miljoni euroga). See maal valmis 1914 – 1917.

Christie’s oksjonimaja USA osakonna juht Marc Porter sõnas, et kunstiteoste müügist saadud rahast suur osa läheb Rockefelleri heategevusfondile, mis abistab finantsiliselt haridusprojekte. Ta ei avalikustanud teoste ostjate nimesid.

Neil oli kuus last, kellest arst, humanitaarorganisatsioonis Piirideta Arstid tegutsenud Richard Gilder Rockefeller suri 2014 aastal 65-aastasena. Ülejääänud viis last on seni elus.