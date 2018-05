Elton Johnil on Ed Sheeranist kõrini

Sir Elton John on mentoriks ja heaks sõbraks Briti muusikule Ed Sheeranile. Mees tunnistab, et on Ed-i lugu «The Shape Of You» raadiotest liiga palju kuulnud ja imestab, et seda üldse ikka veel mängitakse.

Samas hoiatab ta, öeldes, et kuulsus ja edu ei ole igavesed. «See juhtub ka Ed-iga ja ma olen sellest temaga rääkinud. Ütlesin talle, et ükskord tuleb aeg, kus sind ei saada igal korral edu ja sa pead sellega leppima,» vahendas Mirror Online.

Ed aga leiab, et praeguseks saavutatud edu annab talle muusikuna palju rohkem vabadust. Praegu töötab ta albumi kallal, mis ei ole valdavalt popmuusika. Ta on öelnud, et tegeleb praegu loominguga, mis on talle väga südamelähedane. «Ma avaldan selle albumi, hei, see pole see, mis te ootasite, aga mulle väga meeldib ja fännid rõõmustavad. Ning inimesed kes ootasid minult pop-albumit mõtlevad: hmm, ehk siis järgmisel korral.»

Photo by Gerhard Kassner A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Feb 25, 2018 at 4:34am PST