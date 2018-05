«Eesti otsib superstaari» finalistid käisid Soomes võidusinglit salvestamas

Peale virgutavaid hommikusmuutisid Universali kontoris ootas finaliste ees pikk salvestuspäev Fried stuudios, kus lauldi sisse «Eesti otsib superstaari» 7. hooaja võitja esimene singel. Seal toimetav Rootsi produtsent Kim Wennerström on ka Jüri Pootsmanni esimese singli «Torm» muusika ja produktsiooni taga.

«Universal Music on Superstaari formaatsaate globaalne partner ja nagu juba traditsiooniks saanud, siis finalistidega külastame alati meie Soome kontorit, tutvustame meie töö telgitaguseid ja anname alustavatele artistidele võimaluse töötada põhjanaabrite tipp-produtsentidega,» kommenteeris Universal Music Baltics esindaja Leen Kadakas.

«Meil on alati olnud põnev jälgida superstaarisaate finalistide käekäiku ja kasvamist tõelisteks artistideks. Eestis on lauljate tase väga kõrge ja meil suur au, et hooaja parim koos Universaliga oma muusiku karjääri alustab,» sõnas Universal Music Finland & Baltics commercial direktor Petri Mannonen.