Sharon Osbourne käis aias hädal ja ajas süü koera kaela

Ega häda anna häbeneda. Nõnda peituski naine enda kergendamiseks põõsaste taha ja arvas, et sellega on probleem möödunud. Järgmisel päeval pöördus tema poole aednik, kes teatas: «Üks koertest on väga haige!» Õnneks on adnikel sedasorti murede lahendamiseks vajalikud tööriistad ning koristus laabus probeemideta.



Vaata alljärgnevast videost kuidas Sharon oma lugu räägib ja, mis näoga vaatavad teda kolleegid: