Feminist Germaine Greer: avalikud käimlad peaksid olema sooneutraalsed

Greer lisas, et kodudes ei ole WCd jagatud meeste, naiste ja teiste tualettideks, vaid kõik pereliikmed kasutavad samu käimlaid, teatab The Guardian.

Greer kommeteeris WC-kultuuri Briti Channel 4 programmis «Genderquake: The Debate». Varem on selles saates osalenud näiteks USA endine olümpiavõitja Bruce Jenner, kellest sai 2015. aastal Caitlyn Jenner.

Greer on seisukohal, et sooline liigitamine on muutunud keerulisemaks, sest kapist on tulnud välja palju inimesi, kes ei tea tegelikult, kes nad on.