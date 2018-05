Mitmel korral mainis naine, et on möödunutest päevadest ning kulminatsioonist esinemise näol väsinud ning ootab pikkisilmi võimalust voodisse heita ning end välja magada. Siiski käitus noor naine kui tõeline professsionaal ling vastas kannatlikult ja läbimõeldult kõikidele esitatud küsimustele, ega lasknud naeratusel kordagi kustuda.

Enne lavale minekut luges Elina meieisapalvet ning keskendus rahulikule hingamisele. «Tahtsin, et ka ülemised jõud aitaksid mul armastust inimestele edasi anda, et see oleks ikka puhas ja siiras. Ja hingama peab rahulikult, muidu tõuseb diafragma liiga kõrgele, siis ei ole esinemine enam nii kvaliteetne.»

«Olen nii südamest õnnelik ja siiralt tänulik, et inimesed mind niimoodi toetasid ja olen lõpuks finaalis. Järgmine samm on saada vähemalt esikümnesse,» jääb naine siiski tagasihoidlikuks, öeldes, et konkurents on sel aastal ääretult tugev. «Mina annan endast igal juhul 150-200 protsenti!»

Elina esinemisjärjekord toob ta finaalis lavale esimeses pooles, kuigi see ei ole eelistatuim stsenaarium, saab lähedaste toel ikka hakkama. «Lootsin esineda finaali teises pooles, sest siis ei peaks proovideks nii vara ärkama,» naerab ta lisades, et ta ei ole sugugi hommikuinimene. «Loodan, et saan selle esimese poole lõpupoole laulda, siis vähemalt natukesegi lihtsam.» Teatavasti läheb laulja hääle ärkamiseks aega umbes 3-4 tundi, Elina sõnab, et mitte hommikuinimesena läheb tema jaoks selleks ilmselt isegi kauem.

Elina kõrval istus greenroomis ka tema kihlatu David. Tema kohalolu ja toetust peab ta hindamatuks: «Olen väga õnnelik, et selline võimalus oli. Lähedaste toetus on väga oluline ja tähtis.» Ka Elina vanemad ja pereliikmed olid saalis tütrele toetust avaldamas.

Küsimustele suurimate konkurentide või võitja otsustamise osas on Elina alati väga taktitundeline ja südamlik: «Kõik finalistid on vapustavad ja lõpuks võidab ikkagi armastus muusika vastu. Ja see mis muusika inimestega teeb, kuidas ta meid kõiki liidab. Vahet pole, mis rahvusest või kes sa oled - kui armastad muusikat ja teed seda hingest, siis vahet ei ole, see on juba hea.»

Konkurentide osas oli Elina enda sõnul täiesti hämmingus kui palju ägedaid ja võimekaid artiste teda ümbritses. «Olen väga õnnelik, et selliste inimeste sekka olen sattunud. Kõik on lisaks laulu- ja esinemisoskusele ka väga head inimesed.»