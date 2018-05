Roman Polanski annab Ameerika Filmiakadeemia oma väljaviskamise eest kohtusse

«Mis puudutab filmitööstuse ahistamisvastast liikumist, siis tegemist on massihullusega, mis tabab ühiskonda aegajalt. Mõnikord on see väga draamaatiline, seda oli näiteks Prantsuse 18. sajandi revolutsioon või Prantsuse Pärtliöö veresaun, kus 24. augustil 1572 tapeti katoliiklaste poolt massiliselt hugenotte. Mõnikord on ühiskondlik hullus verevalamiseta, näiteks 1968. aastal demokraatia eest võitlemine Poolas või 1950. aastate makartism USAs,» lausus tuntud režissöör.