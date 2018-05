Dear Elina, all the best wishes from us tonight! 😘 This is a picture from #KVCouture fashion show 6 years ago where we first discovered Elina's talent ❤ #EurovisionSongContest2018 #EestiLaul #ElinaNechayeva #LaForza #GoodLuck #FingersCrossed @elinanechayeva

A post shared by Kristina Viirpalu (@kristina_viirpalu_couture) on May 8, 2018 at 9:54am PDT