Kas Harry ja Meghan saavad järgmisel aastal oma esimese lapse?

Brittide sõnul on Markle juba 36-aastane, seega peaks ta lapsesaamisega kiirustama, kui tahab mitut last saada. Lisati, et arvatavalt ei saa prints Harry ja ta naine niipalju lapsi, kui on prints Williamil ja ta naisel, hertsoginna Catherine’il. Seni on neil kolm last, tütar ja kaks poega, kellest noorem, prints Louis sündis 23. aprillil.

Prints William, hertsoginna Catherine ja nende poeg, prints Louis FOTO: Matt Crossick / Empics Entertainment/Scanpix

Väidetavalt plaanivad William ja Catherine saada veel neljanda lapse, kuna tahavad olla võrdväärsed Williami vanaema Elizabeth II ja vanaisa prints Philipiga, kellel on neli last. Need on troonipärija, Walesi prints Charles, printsess Anne, Yorki hertsog, prints Andrew ja Wessexi krahv, prints Edward.

Elizabeth II ja prints Philp koos oma kolme lapse, prints Charlesi, printsess Anne'i ja prints Andrew'ga FOTO: - / AFP/Scanpix

Elizabeth II prints Charlesi ja printsess Anne'iga FOTO: akg-images / akg-images/Scanpix

Elizabeth II ja ta noorim laps, prints Edward FOTO: PA / PA Archive/Press Association Images/Scanpix

Hertsoginna Catherine’il on õde Pippa Middleton ja vend James Middleton, kuid Williamil vaid vend Harry.

Cambridge'i hertsoginna Catherine'i vend James Middleton FOTO: Pool / Reuters/Scanpix

Cambridge hertsoginna Catherine ja ta õde Pippa Middleton (esiplaanil) FOTO: KIRSTY WIGGLESWORTH / AFP/Scanpix

Printsess Diana koos kahe poja, Williami ja Harryga (ees) FOTO: John Redman / AP/Scanpix

Briti psühholoogide ja sotsiobioloogide sõnul on William ja Catherine ning Harry ja Meghan erinevad. William ja Catherine esindavad traditsioonilisi pereväärtusi, kindlustades kuningliku pere jätkumise. Harryl ja Meghanil ei ole nii suurt survet järglasi saada, kuna Harry on troonipärimisjärjestuses alles kuues. Seega võib oletada, et nad piirduvad 1 – 2 lapsega.

Briti troonipärimisjärjestuses on esimene prints Charles, talle järgneb ta vanem poeg, prints William ja Williami kolm last.

Prints Williami ja hertsoginna Catherine'i poeg, prints George FOTO: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix