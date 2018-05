Näitlejanna Kirsten Dunst sai esmakordselt emaks!

Allikad kinnitasid täna ajakirjale People , et Kirsten Dunst on sünnitanud terve pisipoja ning kõigil asjaosalistel läheb hästi.

Kirsten Dunst on Ameerika näitlejanna. Oma filmidebüüdi tegi ta juba 12-aastaselt, Woody Alleni lühifilmis «Oidipus karil». Hiljem kogus jõudsasti tuntust näiteks rolliga filmides «Intervjuu vampiiriga», Ämblikmehe triloogiates Jane-i kehastades, ning Lars von Trieri kõmulises linateoses «Melanhoolia». Mitmed vaatajad mäletavad teda kindlasti ka Marie Antoinette-na. Oma märkimisväärsete rollide eest on naine saanud mitmeid tunnustusi ja auhindu.

Kirsteni eks-kallim on näitleja Jake Gyllenhaal kellega oli koos aastast 2002 kuni 2004.

Jesse Plemonson on Ameerika näitleja ja koomik. Mõned tuntuimad rollid on ta teinud seriaalides «Breaking Bad» ning «Fargo». Lisaks on ta rolli saanud kahes Steven Spealbergi filmis: «Spioonide sild» ja poliitilises trilleris «Post».