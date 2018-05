Meghan Markle on disainkingade sõltlane

Markle näitas 2016. aastal eksklusiivseid kingi oma elustiili leheküljel The Tig. Ta pani üles fotod 39 kingapaari kohta, piltidel on näha näiteks Jimmy Choo kingi, mille hind on 650 naela (734 eurot), Gianvito Rossi Plexi sandaale, mille hind on 585 naela (661 eurot) ning Miu Miu sametkingi hinnaga 790 naela (892 eurot).