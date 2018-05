Melania Trumpi süüdistatakse plagiaadis

Vaid mõned tunnid pärast proua Trumpi esinemist teatasid mitmed USA ja Briti väljaanded Twitteris, et esileedi kampaania sisu tundub varasemast tuttav ehk tegemist on plagiaadiga.

Melania Trump FOTO: Jim Watson / AFP/Scanpix

Valge Maja leheküljel on uus 17-leheküljeline tekst, milles annab proua Trump koos USA föderaalse kaubanduskomisjoniga nõu, kuidas lapsi netis kaitsta.

Kriitikute sõnul on see peaaegu identne 2014. aastal president Barack Obama ajal avaldatud netikiusamise ennetussoovituste «Net Cetera – Chatting with Kids About Being Online» tekstiga.

Vahe on vaid selles, et nüüdse teksti juures on Melania Trumpi foto ja allkiri ning Be Best kampaania kontaktid.

Melania Trump FOTO: Kevin Lamarque / Reuters/Scanpix

Samuti on muudetud kapaaniat illustreerivate tegelaste käes olevaid joonistatud mobiiltelefone, et need näeksid rohkem välja Apple iPhone’ide moodi.

Lisaks on 2014. aasta tekstis ja nüüd avaldatud soovitustes peaaegu ühesuguseid lauseid. 2014. aasta tekstis on näiteks «Talk to your kids about bullying» (Räägi oma lastega kiusamisest) ja 2018. aasta tekstis «Tell your kids to talk to you about bullying, too» (Ütle oma lastele, et nad räägiksid sinuga ka kiusamisest).

Melania Trump tutvustamas Be Best kampaaniat FOTO: Andrew Harnik / AP/Scanpix

Melania Trumpi on ka varem süüdistatud plagiaadis. 2016. aasta juulis pidas proua Trump kõne vabariiklaste parteikongressil Clevelandis, millest mitu osa oli kriitikute sõnul võetud esileedi Michelle Obama ühest varasemast kõnest.

Melania Trump 2016. aastal Clevelandis kõne pidamas FOTO: Mike Segar / Reuters/Scanpix