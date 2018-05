10 põhjust, mis tõid Elinale koha finaalis

3. Hoolimata noorusest ja kogenematust, Elina professionaalsus. See väljendub uskumatus eneseületuses kiirel ja pingelisel ajal, vastupidavuses ja sõbralikus ning avatud suhtluses fännide, korraldajate ja meediaga.



4. Elina lihtsus. Alates Eesti delegatsiooni esindajatest ja lõpetades konkurentidest, kiidavad kõik Elina lihtsust ja heatahtlikkust. Mart Normet ütles tööd Elinaga iseloomustades: «Algusest peale, et Elinaga kõik lihtsalt ja kergelt sujunud. Ta kuulab ja võtab kiiresti õppust.» Ka eelmise aasta võidulaul oli oma olemuselt imelihtne.



5. «La forza» sõnum. Armastust ei ole maailmas mitte kunagi piisavalt. «La forza» sõnade autorid Elina Nechayeva ja Ksenia Kutšukova sõnul on kannab laul armastuse sõnumit. Laulu muusika autorid on Mihkel Mattisen ja Timo Vendt.



6. Glamuur. Kuigi Elina on lihtne ja siiras on tema jõulises esituses aristokraatlike jooni, mis annavad talle diiva väärikuse ja suurejoonelise sära.



7. Meediakajastus. Ta on pakkunud huvi ja ta on osanud ootustele vastata. Eesti esindaja on euronädala jooksul jaganud enam kui 100 intervjuud kümnetele erinevatele kanalitele.