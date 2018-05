Video: naine kaotas krokodilli tõttu käe, kuid see ei takistanud teda abiellumast

Foxil õnnestus kallim, kes on Zimbabwe endine tennisemeister, krokodillli hammaste vahelt ära tõmmata, kuid krokodill jõudis enne seda naise kätt vigastada. Mees pani käepärast olevatest vahenditest naisele žguti, kuid naine kaotas enne haiglasse jõudmist ikkagi palju verd ja ta arvas, et sureb.

«Oleme õnnelikud, et me ei hukkunud jõel ning et meie pulm toimus ettenähtud päeval. Samas aga mitte nii suurejooneliselt kui me plaanisime. Külalised said pidutseda, kuid Zenele pidi veel ravile jääma ja mina jäin tema juurde,» lisas mees.