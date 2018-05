«La Forza» püsib kindlalt Eurovisiooni ennustuste topis

Meie eurolauljale hingab tabelis kuklasse Tšehhi eurolaulja Mikolas Joseff lauluga lauluga «Lie to Me» ja Bulgaaria EQUINOX looga «Bones» on langenud viiendaks:

Elina kinnitab, et «La forza» on lõpuni viimistletud ja poolfinaaliks valmis. Elu24 usutles Elinat «Mis juhtub, kui Eesti seekord võistluse võidab?» Elina jääb tagasihoidlikuks, kuid usub, et kui võidame, siis saame ka korraldamisrahad kokku. «No me saime ju kleidi raha kokku,» lausub Elina ajakirjanike lohutuseks. «Alguses oleks siiski väga tore saada finaali,» kinnitab ta.