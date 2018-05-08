Vene poliitik Ksenia Sobtšak unustas rinnahoidja koju

Putini rivaal seltskonnatähe taustaga poliitik Ksenia Sobtšak postitas sotsiaalmeediasse meela foto.
Postituse alla kirjutas Sobtšak pika loo noorte ja teismeliste valimisõigustest Venemaal.
По итогам вчерашних протестов хотелось бы сказать несколько важных вещей: 1) Тактика власти не разгонять согласованные митинги, даже более многочисленные (как митинг за свободу телеграма) и, следовательно, казалось бы, «опасные» для власти, и при этом жестоко, с дубинками и вывернутыми руками подростков, разгонять несогласованные - лицемерна и абсолютно преступна. Вчерашний день показал,что подростки готовы выходить, зная, что против них применят насилие... И совершенно аморальны разговоры в провластных телеграм-каналах о том, что «на западе еще жестче разгоняют». Это неправда. Там разгоняют жестче когда «жестче» ведет себя толпа. Но кто здесь громил машины, витрины? Кто кидался камнями в полицию? Совершенно очевидно, что изначально была дана команда вести себя именно так - жестоко и беспощадно по отношению к митингующим. А еще и новинка - «казаки в разгоне», которые якобы тоже представляют какое-то гражданское общество. 2) Все это огромная ошибка власти: избитые студенты и молодежь - чьи-то дети, внуки, и даже если родители не разделяют их взглядов, такую несправедливость они не стерпят. И так мы очень скоро можем сползти к силовому противостоянию всех против всех. Считаю ли я уличный несогласованный протест в современной России героическим? - Да, безусловно. Можно ли вообще «не разрешать» , «не санкционировать» такие акции? - Нет, нельзя. Это противозаконно, люди имеют конституционное право на протест! И теперь самый главный вопрос -нужно ли эскалировать такой протест ради смены режима? - Я очень боюсь, что эти власти точно будут стрелять по толпе, теперь у меня сомнений в этом нет, будут жертвы, насилие. Революционный сценарий предполагает приход к власти кого-то, кому мы все должны будем безоговорочно поверить, что он использует политическую абсолютную власть на демократизацию системы, а не на создание очередной личной власти. Но есть сегодня кто-то кому вы готовы так доверять, чтобы пойти на жертвы самим или смириться с жертвами соседей, друзей? Лично я всегда выступала за эволюционные изменения, менее интенсивные, но зато менее рискованные, за то, чтобы мы все вместе просвещали и образовывали сами себя и весь народ, которого оболванили
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