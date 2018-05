Vene poliitik Ksenia Sobtšak unustas rinnahoidja koju

По итогам вчерашних протестов хотелось бы сказать несколько важных вещей: 1) Тактика власти не разгонять согласованные митинги, даже более многочисленные (как митинг за свободу телеграма) и, следовательно, казалось бы, «опасные» для власти, и при этом жестоко, с дубинками и вывернутыми руками подростков, разгонять несогласованные - лицемерна и абсолютно преступна. Вчерашний день показал,что подростки готовы выходить, зная, что против них применят насилие... И совершенно аморальны разговоры в провластных телеграм-каналах о том, что «на западе еще жестче разгоняют». Это неправда. Там разгоняют жестче когда «жестче» ведет себя толпа. Но кто здесь громил машины, витрины? Кто кидался камнями в полицию? Совершенно очевидно, что изначально была дана команда вести себя именно так - жестоко и беспощадно по отношению к митингующим. А еще и новинка - «казаки в разгоне», которые якобы тоже представляют какое-то гражданское общество. 2) Все это огромная ошибка власти: избитые студенты и молодежь - чьи-то дети, внуки, и даже если родители не разделяют их взглядов, такую несправедливость они не стерпят. И так мы очень скоро можем сползти к силовому противостоянию всех против всех. Считаю ли я уличный несогласованный протест в современной России героическим? - Да, безусловно. Можно ли вообще «не разрешать» , «не санкционировать» такие акции? - Нет, нельзя. Это противозаконно, люди имеют конституционное право на протест! И теперь самый главный вопрос -нужно ли эскалировать такой протест ради смены режима? - Я очень боюсь, что эти власти точно будут стрелять по толпе, теперь у меня сомнений в этом нет, будут жертвы, насилие. Революционный сценарий предполагает приход к власти кого-то, кому мы все должны будем безоговорочно поверить, что он использует политическую абсолютную власть на демократизацию системы, а не на создание очередной личной власти. Но есть сегодня кто-то кому вы готовы так доверять, чтобы пойти на жертвы самим или смириться с жертвами соседей, друзей? Лично я всегда выступала за эволюционные изменения, менее интенсивные, но зато менее рискованные, за то, чтобы мы все вместе просвещали и образовывали сами себя и весь народ, которого оболванили

