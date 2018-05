Saksamaal arreteeriti taas holokausti eitav «natsivanaema»

Kohus mõistis möödunud aasta oktoobris 89-aastasele Nazi-Oma’le (natsivanaema) Ursula Haverbeckile kaheaastase vangistuse, mis pidi algama 23. aprillil, kuid naine ei ilmunud vanglasse, teatab The Local.

Sakslanna sõnas 2015. aastal kohtus, et holokaust on maailma kõige suurem ja pikemat aega kestnud vale ning Auschwitzi kohta ei ole piisavalt tõendeid, et seal oli koonduslaager, kus massiliselt inimesi hukati.