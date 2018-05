Kaunis diiva Eve Kivi ei vanane iial, tema elurõõm ja välimus annab silmad ette nii mõnelegi Hollywoodi staarile. Eve Kivi on oma elu jooksul mänginud rohkem kui 50 filmis, kirjutanud raamatu ja teinud küpses eas aktifotosid.

Diiva ei kahetse oma elus pea midagi. Eve Kivi on öelnud, et kahetseb vahest vaid seda, et tal rohkem lapselapsi ei ole, neid võiks kokku olla vähemalt kümme.