Elina Nechayeva teab, milliste tugevate konkurentidega tal seekord rinda pista tuleb. «Kõik need lavanumbrid, showd, hääled ja isiksused on väga head,» tunnistab staar. «See motiveerib mindki olema veel parem,» lisab Elina.

Viimase peaproovi lavale sai Elina oma pika kleidiga kenasti. «Õnneks läks kõik hästi!» lausub laulja. Elina suurim soov täna on saada edasi finaali ja tal on hea meel, et inimesed usuvad sellesse numbrisse. «Mulle tundub, et see armastuse sõnum on nendeni jõudnud,» rõõmustab ta. Ka närv peab Elinal oma sõnul vastu väga hästi.

Elinal on ka enda rahustamiseks salajane rituaal. «Loen Meie Isa Palvet, see rahustab maha ja aitab kontsentreeruda,» pihib Elina. Elinal on enne esinemist olnud peal «rets tempo». «Päevad on pikad 15-16-18 tundi jalul olla on üsna koormav,» tunnistab laulja. Õnneks energiat Elinal jätkub. «Vastuvõttev tiim on aga mega hoolitsev, seega ei ole mul suurt väsimustunet,» kiidab laulja.

Elina kinnitab, et «La forza» on lõpuni viimistletud ja poolfinaaliks valmis. Elu24 usutleb Elinat veel: «Mis juhutb, kui Eesti seekord võistluse võidab?» Elina jääb tagasihoidlikuks, kuid usub, et kui võidame, siis saame ka korraldamisrahad kokku. «No me saime ju kleidi raha kokku,» lausub Elina ajakirjanike lohutuseks. «Alguses oleks siiski väga tore saada finaali,» kinnitab ta.