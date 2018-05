ELU24 LISSABONIS: kas tõesti tuleb võit sel aastal Eestisse?

Eurovisiooni pressialalt võis leida päev enne esimest poolfinaali sadu ajakirjanikke UK-st Austraaliani välja. Juhuslikult välja valitud ajakirjanikest pea pooled pakkusid võitjaks just Eesti laulu. Täpsemalt kuus 13nest ajakirjanikust kuus arvasid, et Elina Nechayeva «La forza» võiks selleaastase võistluse võita.



Peamiste tugevustena Eesti loo puhul tõid ajakirjanikud välja, et laul on teistsugune ja eksklusiivne, mainimata ei jäänud ka Elina ilu, millega on Eesti esindaja silma jäänud.



Ennustuskontorite poolt hetkel favoriidiks peetav Iisraeli esindaja sai meie küsitluses kõigest ühe hääle.



Lõbusa ajakirjanike kamba ennustusi vaata videost!