Getter Jaani: neid päevi on väga palju on olnud, kus ma näen endast uudist ja lihtsalt nutan terve päeva

«Neid on ikka väga palju tegelikult olnud. On olnud väga palju päevi, hommikuid ja õhtuid, kus ma näen uudist ja lihtsalt nutan kas terve päeva ja on selline tunne, et ma ei julgegi toast välja tulla,» märkis Getter.

Nutma on pannud Jaani eraelust kirjutatud uudised, esinemistest, välimusest. «Kõigest on erinevatel teemadel kirjutatud. Muidugi kommentaarid, mis sinna järgnevad, et kuidagi sõnadel on nii suur võim, et haiget teha ja need sõnad teevad ikka tohutult haiget,» vahendas MENU.