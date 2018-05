Andres Maimik Eve Kivist: diivaga koos töötamine on suur au, aga ka suur nuhtlus

«Filmistaar ei valmistu mitte nii, et tehakse meik ette ja soeng pähe, vaid filmistaar võtab endale oma aja, kaks tundi, kaks pool tundi. Filmistaaril on ka sada häda - ruum on liiga jahe, valgus on valest suunast, grimm ei ole õigel ajal õiges kohas. Tema ümber peab ka sigin-sagin olema ja loomulikult kõigi tähelepanu peaks olema soovitavalt temale suunatud,» rääkis Maimik MENU vahendusel.