ELU24 Lissabonis: Eurovisiooni südametemurdja Rybaki maailma lühim intervjuu

Alexander Rybak, kes 2009. aastal Norrat esindades Eurovisiooni lauluvõistluse võitis, on sel aastal taas tagasi: kunagise «Fairytale» loo asemel esitab Rybak tänavu lugu «That's How You Write A Song» ning on kohalik superstaar, kellega intervjuud tahaksid paljud, ent õnnestub see vaid vähestel.