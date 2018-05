VIDEO 15-aastase jõukuri appikarje: ema tegi minust kerjuse, saan nüüd vaid 1000 dollarit taskuraha

15-aastane Nicolette Gray kaebas sotsiaalmeedias, et varem sai ta ühes kuus 5000 dollarit taskuraha, kuid nüüd saab ta vaid 1000 dollarit ja see teeb temast vaese.

Nicolette Gray FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Luksuseluga harjunud teismeline kurtis oma probleemi ka USA populaarses eneseabisaates «Dr. Phil».

«Tean, et olen ära hellitatud, kuid see on minu elu ja ma ei oska teistmoodi elada. Inimesed vihkavad minu jõukuse pärast, kuid tegelikult tahaksid elada sama elu, mida mina,» sõnas Gray.

Nicolette Gray FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Tüdruku sõnul vajab ta igas kuus vähemalt 2500 dollarit taskuraha, et ta tunneks end inimesena ja saaks osta hädavajalikku.

«Tahan oma ema panna mõistma, et 1000 dollarit on minu jaoks liiga väike summa. Ma olen harjunud teatud elustiiliga ja ma ei kavatse sellest loobuda. Ema peaks saama aru, et ka minul on vajadused ja tal ei ole õigus mind sellisel viisil karistada,» selgitas jõuka pere tütar.

Nicolette Gray käes oli ka mitu krediitkaarti, mida ta kasutas sageli ning mõnel kuul kulutas ta 10 000 dollarit.

Gray sõnul viis ema ta juba väikese tüdrukunua luksusbutiikidesse ja sellest ajast on tal harjumus osta riideid, kingi ja käekotte vaid neist.

Ema Nina Gray arvutas, et 2017. aastal andis ta tütrele 100 000 dollarit taskuraha ja tütar kulutas kõik selle ära. Ema otsustas tütrele anda õppetunni, et raha ei tule lihtsalt, selleks tuleb tööd teha ning ta langetas otsuse anda edaspidi ühes kuus talle taskuraha 1000 dollarit.

Nina ja Nicolette Gray FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Ma olen nüüd sõna otseses mõttes kerjus, ma ei saa nii elada. Olen nüüdisaja printsess ja luksuslikke asju väärt,» teatas Nicolette Gray saates «Dr. Phil».

Nicolette Gray FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Tüdruku sõnul tahab ta 16. sünnipäevaks saada luksuslikku Bentlyt, kuid oletatavalt saab ta odava Mercedese.

Nicolette Gray sõnul ei ole ta ema temast kunagi kuigipalju hoolinud, küll aga asjadega üle külvanud.

Ema Nina tunnistas, et ta on teinud karjääri, on edukas ja jõukas ning vahel tõesti on tal tütre jaoks aega nappinud.

Telepsühholoog Dr. Phil, kodanikunimega Philip McGraw, soovitas emal pidada kinni otsusest anda tütrele ühes kuus 1000 dollarit taskuraha ja võtta lapse jaoks aega.