ELU24 LISSABONIS: esimesena sinisel vaibal jalutanud Albaania eurolaulik paljastab, kuidas õnn õuele kutsuda

Eile aset leidnud Eurovisiooni sinise vaiba galal olid just Albaania esindaja esimesed, kes sel vaibal kõndida said. Eurolaulik Bushpepa loodab, et selline asjade kulg tuleb neile vaid kasuks ning toob õnne - mida ta muidugi soovib ka kõikidele teistele osalejatele.

Mees õpetas ka, kuidas teistele õnne tuua: tuleb õige jalaga vaibale astuda. Bushpepa sõnul on see Albaanias kombeks, et kui astuda kõige pealt parema jala peale, toob see õnne nii endale kui teistele.