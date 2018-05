Sylvester Stallone kehastub viiendat korda Ramboks

Kuigi Stallone on juba 71-aastane, on ta end hoidnud kehaliselt heas vormis ning on valmis tegema kõik võitlusstseenid ise, teatab Variety.

Sylvester Stallone FOTO: Most Wanted Pictures, Inc. / Most Wanted Pictures/Scanpix

Kinnitamata andmetel peab Rambo uues linateoses minema Mehhikosse, et päästa oma sõbra tütar, kelle röövis kurikuulus narkokartell.

Viiendat Rambo filmi taheti teha juba 2016. aastal tööpealkirja all «Rambo: Last Stand», kuid sellest ei tulnud midagi välja.

Väidetavalt hakkab uus linateos kandma pealkirja «Rambo: Last Blood», mis filmiasjatundjate arvates viitab sellele, et tegemist on Rambo viimase filmiga. Esimene, 1982. aasta Rambo film on pealkirjaga «First Blood» ja sellest sai kohe menufilm, mille kassatuli oli üle 125 miljoni USA dollari.

Sylvester Stallone 1982. aasta filmis «Rambo: First Blood» FOTO: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

Teine film «Rambo: First Blood part II» valmis 1985. aastal ja seal läheb Rambo tagasi Vietnami, et leida üles ja tuua USAsse tagasi vietnamlaste käes sõjavangis olevad USA sõdurid.

Sylvester Stallone 1985. aasta filmis «Rambo: First Blood part II» FOTO: Rights Managed / TRISTAR PICTURES / Ronald Grant/Scanpix

Sylvester Stallone ja Richard Crenna 1985. aasta filmis «Rambo First Blood part II» FOTO: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

1988. aasta filmis «Rambo III» läheb kolonel Samuel Trautmann, keda kehastab Richard Crenna, Taisse et paluda seal elavalt Rambolt abi Afganistani missiooniks. Nende eesmärgiks on viia relvi nõukogude väeüksuste vastu võitlevatele mudžahiididele. Trautman langeb nõukogude sõdurite kätte vangi ja Rambo asub teda päästma.

Sylvester Stallone ja Richard Crenna 1988. aasta filmis «Rambo III» FOTO: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

Nõukogude-Afganistani sõda oli üheksa-aastane konflikt, milles võimul olnud marksistlikku Rahvademokraatlikku Afganistani Parteid (PDPA) toetasid NSV Liidu sõjalised jõud, kelle abil sõditi mudžahiidide vastu. Mudžahiide toetas eelkõige USA, kuid ka Suurbritannia, Egiptus, Pakistan ja Saudi Araabia, et Nõukogude Liid ei saaks Afganistani üle kontrolli. See sõda algas Afganistani kodusõjana, nõukogude väed sekkusid 1979. aastal ja lahkusid Afganistanist lõplikult 1989. aasta alguses.

Neljas film «Rambo» on 2008. aastast ja selle tegevus toimub Birma kriisi ajal, kui kindral Than Shwe surub maha demokraatliku liikumise ületõusu. Rambo elab sel ajal ikka Tais, ta kodu asub Tai-Birma piiri ääres, kus ta püüab madusid ja müüb neid kohalikul turul.

Sylvester Stallone 2008. aasta filmis «Rambo» FOTO: Rights Managed / LIONSGATE/WEINSTEIN CO/MILLENIUM/Scanpix

Misjonärid paluvad Rambo abi, et jõuda kohaliku hõimuni ja ta on nõus seda tegema. Misjonärid jõuavad kohale ja teatavad Rambole, et tagasi tulevad nad autoga ja ei vaja enam tema abi. Siis aga ründab Birma armee küla, tappes osa kohalikest ja vangistades ülejäänud, kaasa arvatud misjonär Sarah. Rambo tõttab vangilangenutele appi. Selle filmi lõpus läheb Rambo tagasi USAsse ning viimases stseenis on teda näha liikumas farmi juures teel ja roostest postkasti, millel on nimi R. Rambo.

Syvester Stallone 2008. aasta filmis «Rambo» FOTO: Rights Managed / LIONSGATE/WEINSTEIN CO/MILLENIUM/Scanpix

Selle aasta alguses pidi Stallone lükkama ümber sotsiaalmeedias levima hakanud uudise, et ta on surnud.

Ta kommenteeris seda, et inimesed ei peaks uskuma iga sõna, mida sotsiaalmeedias kirjutatakse.