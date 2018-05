Briti politsei pingutab, et prints Harryt ei tabaks ta pulmapäeval Austria-Ungari troonipärija Franz Ferdinandi saatus

Politsei sõnul on kolmekilomeetrisel teekonnal sadu maju, millel on rõdud ja pööningud, kuhu snaiprid peituda saavad ning politsenikel tuleb selle tõttu olla väga teravsilmne, teatab Daily Mail.

Prints Harry ja Meghan Markle'i kleebised Windsoris asuva maja aknal FOTO: Isabel Infantes / EMPICS Entertainment/Scanpix

Briti politsei lisas, et nad ei soovi kahe ajaloolise sündmuse kordumist.

«Me ei saa lubada, et korduks see, mis juhtus 28. juunil 1914 Sarajevos, kus serblasest vandenõulane Gavrilo Princip appis Austria-Ungari troonipärija Franz Ferdinand ja tema naise, Hohenbergi hertsoginna Sophie, kes sõitsid läbi linna lahtises autos. Teiseks võib tekkida olukord, et sihtmärgiks ei ole mitte prints ja ta naine, vaid neid teede ääres tervitav rahvas. Siis korduks see, mis toimus 1990. aastatel Jugoslaavia sõja ajal Bosnias, kus snaiprid tapsid majade akendest tulistades tsiviilisikuid,» selgitasid politseijuhid, kes vastutavad Harry ja Meghani pulma ajal julgeoleku eest.

1914. aasta ajalehejoonistus Austria-Ungari ertshertsogi Franz Ferdinandi ja ta naise, hertsoginna Sophie tulistamisest Sarajevos FOTO: wikipedia.org

1914. aasta foto, millel on näha ertshertsog Franz Ferdinandi ja ta naist, hertsoginna Sophiet autosse suundumas, et läbi Sarajevo sõita FOTO: wikipedia.org

Nad lisasid, et ka tänapäeval on Principi sarnaseid, nende eskujuks on äärmusrühmitus Islamiriik.

«Meile teeb enim muret Windsori High Street, kuna seal on majades palju kohti, kuhu snaiprid end peita saavad. Lisaks on seal üsna kitsas, mille tõttu on tulistamise korral inimeste kaitsmine ja evakueerimine keeruline,» teatas Scotland Yardi esindaja Dai Davies, kes on üks kuningliku pulmapäeva julgeoleku eest vastutaja.

Windsor FOTO: Isabel Infantes / EMPICS Entertainment/Scanpix

19. mail tagab Windsoris julgeolekut 3000 politsenikku, mis on läbi sealse ajaloo suurim arv politseinike samas kohas. Lisaks politseinikele tuuakse sel päeval välja veel Briti õhujõudude terrorismivastase üksuse 40 eriväljaõppega sõdurit, et ennetada snaiprirünnakut.

Kui prints Charles ja hertsoginna Camilla 2005. aastal Windsori lossi St. George’i kabelis laulatati ja selles lossis pulmapidu pidasid, siis neid turvas umbes 1000 politseinikku, kuid mitte ühtegi eriüksuslast.

Politsei teatel oli prints Williami ja hertsoginna Catherine’i pulma 2011. aastal lihtsam turvata, kuna kuninglik paar sõitis pärast Westminister Abbyes toimunud laulatust läbi Londoni südalinna, jäädes hoonetest võrdlemisi kaugele. Samuti ei olnud nende teel maju, mis oleksid sobinud snapritele.

Politsei pöördus möödunud nädalal avalikkuse poole, et inimesed oleksid 19. mail ja enne seda valvsad ning annaksid kahtlastest asjaoludest politseile kohe teada. Samuti pannakse Windsorisse lisaturvakaameraid.

Franz Ferdinand (18. detsember 1863 Graz – 28. juuni 1914 Sarajevo) oli Austria-Este ertshertsog ja Austria-Ungari troonipärija alates 1896 kuni surmani.

Austria-Ungari troonipärija Franz Ferdinand (1863 - 1914) FOTO: wikipedia.org

Prints Harry, täisnimega Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor, on Briti troonipärimisjärjestuses oma isa, prints Charlesi ja venna, prints Williami ning Williami kolme lapse järel kuues.

Prints Harry FOTO: Kirsty Wigglesworth / AP/Scanpix