Mida paljastavad Kim Jong-uni kohta ta kingad?

Lõuna-Korea ja USA väljaannete teatel lubavad Kimi paksu tallaga kingad oletada, et ta on üsna lühikest kasvu, umbes 163-sentimeetrine, samas Põhja-Korea ametlikel andmetel on ta vähemalt 170-sentimeetrine.

Kim Jong-un ja Moon Jae-in (paremal) FOTO: STR / AFP/Scanpix

Tervisekspertide sõnul on ilma Kimi kehakaalu teadmata ja kehamassi indeksit arvutamata näha, et ta on rasvunud.

Lõuna-Korea esindajate arvates nägi Kim nende riigi presidendi Moon Jae-ini, kes on 168- sentimeetrine ja sportlikult sale, kõrval paks välja.

Moon Jae-in ja Kim Jong-un (vasakul) FOTO: Young Ho / Sipa USA/Scanpix

Kinnitamata andmetel tehti Kimile mõned aastad tagasi pahkluu- ja põlveoperatsioon, kuna tal tekkisid ülekaalulisuse tõttu jalaprobleemid. Samuti pidavat tal olema podagra, kuna ta toitumine on tasakaalustamata. Väidetavalt tarbib ta palju alkoholi ja suitsetab. Põhja-Korea meedia on avalikustanud fotosid, kus mõnda paika külastades on Kimil sigarett sõrmede vahel.

Läänes ei teata Kimi tegelikku vanust, kuid oletatakse, et ta on 34 – 36-aastane ning välisel vaatlusel on ta tervislik seisund halb. Temavanusel peaks kehamassi indeks olema alla 25, kuid arvatakse, et tal on see 45.

Kim Jong-un ja Moon Jae-in (paremal) FOTO: STR / AFP/Scanpix

Lisaks liigsele kehakaalule viitab terviseprobleemidele ta raske liikumine ja näonahk.

Kahe Korea kohtumisel pandi tähele, et natuke kiiremal liikumisel hakkas Kim tugevalt hingeldama.

Kim Jong-un ja Moon Jae-in (paremal) FOTO: / AP/Scanpix

Lääne andmetel oli ka Kim Jong-uni isa Kim Jong-il lühikest kasvu mees, umbes 160-sentimeetrine ja ka tema kasutas paksu tallaga kingi, et pikem välja näha.