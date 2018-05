«Eesti otsib superstaari» saatest langes välja Carlos Ukareda

Võistlustulle on jäänud vaid kaks poissi ja kolm tüdrukut – Merilin Mälk, Sissi Nylia Benita, Helis Järvepere-Luik, Uudo Sepp ja Jaagup Tuisk.

Carlos Ukareda – «Superstition» (Stevie Wonder)

Helis Järvepere-Luik – «New York, New York» (Frank Sinatra)

Sissi Nylia Benita – «Blame It on a Boogie» (The Jackson 5)