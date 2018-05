«Legendide lahingus» räpivad Jan Uuspõld, Ott Lepland ja Marta Laan

Noor ning andekas filmi- ja teatrinäitleja Saara Kadak on pureda saanud tõelise pähkli. Tema vastu astub eesti muusika suurkuju Ott Lepland. Tai poksi harrastaval Otil rünnakute ja kaitsega juba probleeme ei ole. Saara salarelv on tema elukaaslane Märt Pius, kellega elamine on arendanud naise irooniameelt ja huumorisoolikat piisavalt, et Otile täiega lajatada.

Kolmas lahingupaar on näitlejad Kaisa Selde ja Jan Uuspõld. Taaskord tuleb kaunil noorel naisel pühale lehmale päitsed pähe panna. Kaisa vastane on Eesti huumorimaailma grand not so old man Jan Uuspõld. Kaks humoristi diskuteerivad tõsistel teemadel. Aga kas see on nende puhul üldse võimalik? Igal juhul napsutamisest ja kehavõlude paljastamisest räägitakse järgmises lahingus vürtsikas kastmes!