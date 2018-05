Yoko Alender pani kahe kuu rinnapiimavarud kappi ja sõitis laste kõrvalt Indiasse

Yoko rääkis, et kuigi elu koos muusikust isa Urmas Alendriga ei olnud sugugi tavapärane ja oli vahel väga raske, on just kõik see läbielatu vorminud teda inimeseks, kes ta on täna. Oma lastele pakub ta siiski teistsugust üleskasvamist ja avaldab selle üle headmeelt.

Oma lugu otsustas ta jagada, et avada inimeste silmad emasid ümbritseva surve ja eideaalikultuse teemadel: «Enda tassi peab täis hoidma, see on kõige olulisem ülesanne, sest kui ise läbi põled, on see lastele kõige raskem. Emad vajavad aega, et käia trennis, lugeda, võtta uus hobi, igaüks teab, mis teda toidab. See on oluline, et nii naised kui mehed räägiks nendest asjadest avatult, muidu ei saagi me terveid peresid. Tuleb mõista, et elu ei ole ideaalne, vaid ebatäiuslik ja pole vaja alati püüda, tuleb puhata, taastuda.»