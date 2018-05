Cara Delevingne: sugu on palju enamat kui lihtsalt olla mees või naine, see on voolav mõiste

Noore näitlejanna ja modelli jaoks oli elumuutev mõistmine, et sugu ei ole kindlatesse raamidesse pandud asi, kus pead valima: üks või teine. Läbimurre toimus tema jaoks siis siis kui sai aru, et sugu on voolav mõiste ega pole pelgalt mehelik või naiselik olemine. See on palju enamat ja sellel pole kindlaid reegleid. «Inimesed püüavad peita oma mõrasid ja vigu, aga just need teevad meist selle kes me oleme.»

Cara on avalikult oma biseksuaalsuest rääkinud. Praegu sosistatakse kuulujutte, et naise südame on võitnud Michael Jacksoni imekaunis tütar Paris. Neid on koos mitmetel kohtingutel märgatud, kuid kindlalt ei saa midagi väita. Võib-olla saavad tüdrukud oma vahel lihtsalt väga hästi läbi.

🏙 A post shared by Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) on May 2, 2018 at 9:00am PDT