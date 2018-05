Elina on Davidiga heades kätes: mees jälgib naise söömist-joomist, puhkust, pidu ja trenni

Soome Eurolalulik Saara Aalto tunnistas just hiljuti Elu24-le antud intervjuus, et tüdruksõbra kohalolu Eurovisioonil on tema jaoks asendamatu. Igal kahtlusehetkel on olemas keegi, kes sind mõistab, armastab ja toetab. Küllap valdavad sarnased tunded ka Elinat, kelle värske kihlatu David teda Eurovisioonil saadab. Lisaks tehnilisele toele esinemiskostüümi trantsportimisel ja lavale toimetamisel peab mees enda kohustuseks hoolitseda ka naise igakülgse heaolu ja tervise eest.

Tõsi ta on, et kohustusi on Elinal väga palju kuid esmatähtis on siiski esinemine ja selle jaoks tippvormis olemine. Igas antud intervjuus on lauljanna rõhutanud, et annab endast igal juhul parima. Hea tervis, puhanud enesetunne ja rahulik meel toetavad seda kindlasti.